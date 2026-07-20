Controlan casos de gusano barrenador

NUEVO ROSITA, COAH.- La Región Carbonífera se mantiene sin nuevos casos de gusano barrenador, informó José Luis Hernández Romero, coordinador regional de la Confederación Nacional Campesina (CNC), quien destacó que la situación permanece bajo control gracias a las medidas preventivas implementadas por productores y autoridades sanitarias.

El dirigente señaló que ha participado en diversas reuniones de seguimiento y precisó que, a nivel estatal, no se han reportado nuevos casos, ya que los habitantes del campo están más informados sobre la detección oportuna y el manejo de esta plaga.

Explicó que las cuadrillas de Sanidad realizan barridos constantes en los hatos ganaderos e inyectan ivermectina al ganado, tratamiento que ayuda a proteger a los animales, especialmente cuando presentan heridas que podrían ser aprovechadas por las moscas para depositar huevecillos.

Hernández Romero indicó que los propietarios también mantienen una vigilancia permanente sobre sus animales para detectar cualquier indicio de infestación y reportarlo de inmediato a las autoridades correspondientes, lo que ha permitido atender oportunamente los casos detectados.

Añadió que durante la presencia de la plaga no se registró mortandad de ganado por gusano barrenador y afirmó que la afectación fue mínima debido a la rápida intervención de los médicos veterinarios y de la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado.

Recordó que los casos detectados anteriormente se presentaron en los municipios de Sabinas, San Juan de Sabinas y Múzquiz; sin embargo, desde hace tiempo no se han registrado nuevos reportes, por lo que la Región Carbonífera permanece libre de esta plaga.