Hallan sin vida a integrante de la etnia Negros Mascogos

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un hombre identificado como Marcos N, de 40 años de edad, fue localizado sin vida en la comunidad de Los Negros Mascogos, lo que provocó la movilización de corporaciones policiacas.

Elementos de Seguridad Pública, AIC y personal de Servicios Periciales, así como un agente del Ministerio Público, acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos e iniciar las diligencias correspondientes tras este caso.

De acuerdo con la información recabada, el cuerpo de Marcos N fue encontrado por sus propios familiares, quienes de inmediato solicitaron la intervención de las autoridades.

En el lugar se ordenó el levantamiento del cuerpo para su traslado al Servicio Médico Forense y realizarle la necropsia de ley a fin de determinar las causas precisas de la muerte.

Marcos era una persona muy querida en su comunidad, un destacado cocinero que el año pasado recibió merecido reconocimiento por su participación en la elaboración de los alimentos para los asistentes en el evento del 19 de junio, fecha en que celebran su libertad.