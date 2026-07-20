Palliser de México: trabajadores en Saltillo protestan por indemnizaciones pendientes

SALTILLO, COAH.- Más de 100 trabajadores de Palliser de México bloquearon este lunes el bulevar Isidro López Zertuche para exigir el pago de sus liquidaciones conforme a la ley, al denunciar que enfrentan meses de incertidumbre laboral, salarios reducidos y falta de una solución definitiva tras el cierre de operaciones de la planta.

Los manifestantes señalaron que, pese a diversas reuniones con representantes de la empresa y del sindicato, no han recibido una respuesta clara sobre el pago de las indemnizaciones ni sobre su futuro laboral.

De acuerdo con los empleados, la incertidumbre se ha prolongado durante semanas, sin una definición sobre si serán reubicados, liquidados o permanecerán en espera de una eventual reactivación de la planta, escenario que consideran poco probable.

Durante la protesta, los trabajadores aseguraron que algunos empleados han aceptado renunciar mediante esquemas de pago que, según afirman, representan alrededor del 50 % de la liquidación que les correspondería conforme a la ley.

Uno de los trabajadores entrevistados, con 24 años de antigüedad, explicó que espera conocer el monto que le ofrecerán debido a que está próximo a iniciar su proceso de pensión. "Yo ya voy sobre la pensión para septiembre. Lo que quiero es que me digan cuánto me toca para saber si me conviene firmar y retirarme", expresó.

Mario Alberto Valerio afirmó que aceptar una liquidación parcial resulta insuficiente para quienes durante años construyeron su patrimonio con ese empleo. "Muchos tenemos casa, créditos de Infonavit y Fonacot, hijos que mantener. Al 50 % no alcanza para salir adelante", sostuvo.

Los inconformes también denunciaron que algunos departamentos, principalmente el área de costura, llevan entre cinco y seis meses laborando bajo esquemas de pago reducidos al 50 %.

Los manifestantes aseguraron que la planta prácticamente dejó de operar y señalaron que, entre los trabajadores, existe la percepción de que la empresa ya cerró definitivamente sus actividades. Añadieron que el retiro de maquinaria y equipo ha incrementado la incertidumbre sobre el futuro de la compañía.

Asimismo, cuestionaron el papel del sindicato al considerar que las negociaciones no han generado resultados concretos y solicitaron una intervención más firme de la Secretaría del Trabajo para garantizar el cumplimiento de la legislación laboral.

Aunque reconocieron que las autoridades han planteado la posibilidad de reubicarlos en otras empresas, insistieron en que primero debe cumplirse con el pago de las liquidaciones correspondientes. "Nosotros queremos trabajar, pero primero que nos liquiden conforme a derecho. Si después nos consiguen otro empleo, bienvenido", expresó otro de los participantes.

Los trabajadores advirtieron que, si las mesas de diálogo concluyen nuevamente sin acuerdos, continuarán con las movilizaciones e incluso podrían mantener bloqueos en los accesos de la empresa hasta obtener una respuesta definitiva.

Señalaron que su principal preocupación es que la empresa abandone definitivamente sus operaciones sin cubrir las indemnizaciones de empleados con más de dos décadas de antigüedad.

Los manifestantes hicieron un llamado a Palliser de México, al sindicato y a la Secretaría del Trabajo para acelerar las negociaciones y garantizar una solución que respete los derechos laborales de los trabajadores afectados.