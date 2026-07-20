Lluvias recientes mejoran la situación del ganado en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Al menos 100 cabezas de ganado murieron durante la intensa sequía que afectó este año a la Región Carbonífera, informó Leonel Gómez Camacho, integrante de la Unión de Ejidos del municipio de Múzquiz.

El representante del sector ejidal explicó que la mayor mortandad se registró antes de las recientes lluvias, cuando la escasez de agua y alimento debilitó severamente a los animales. Indicó que actualmente la situación ha mejorado gracias a la recuperación de los pastizales.

Señaló que, durante el periodo más crítico, los estanques comenzaron a secarse y muchos animales quedaban atrapados en lo irregular de los terrenos sin posibilidad de salir. Además, algunas vacas que acababan de parir morían debido al desgaste físico provocado por la falta de alimentación.

Gómez Camacho destacó que las precipitaciones registradas en las últimas semanas cambiaron el panorama para los productores.

En el ejido La Cuchilla se acumularon hasta ocho pulgadas de lluvia, lo que representa un importante beneficio para el campo.

Explicó que el crecimiento del zacate y de la vegetación nativa, como el huizache y otros arbustos, permitirá mejorar la alimentación del ganado y fortalecer su recuperación tras los efectos de la sequía.

Asimismo, informó que las siembras de sorgo presentan un desarrollo favorable, por lo que estimó que la primera cosecha del ciclo agrícola está prácticamente garantizada, brindando mayor certidumbre a los productores de los 11 ejidos que conforman el Municipio de Múzquiz.