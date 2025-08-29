Fiscalía de Coahuila Realiza Cateos en Ejidal: Decomisos y Detenciones

El delegado de la Fiscalía General del Estado (FGE), Miguel Ángel Medina, informó que en lo que va del año se han realizado 26 cateos en la región Centro, como parte de una estrategia para combatir el narcomenudeo y otras actividades delictivas.

El más reciente operativo se llevó a cabo en la colonia Ejidal, donde fueron detenidas tres personas y se decomisaron diversos artículos relacionados con el crimen organizado.

De acuerdo con Medina, durante el cateo realizado en dos domicilios, elementos ministeriales aseguraron paquetes de droga, equipo táctico, aparatos de comunicación, un dron, así como mercancía robada. Entre los objetos decomisados también se halló un parche con la leyenda de "Policía Municipal", lo que ha abierto nuevas líneas de investigación en torno al uso indebido de equipamiento oficial.

"El cateo no solo permitió detener al presunto responsable de la vivienda y a su padre, quienes presuntamente se dedicaban al narcomenudeo, sino también identificar indicios clave sobre redes de distribución", señaló el delegado.

Asimismo, Medina indicó que la Fiscalía mantiene vigilancia activa en colonias con antecedentes de venta de droga. Uno de los puntos más recientes atendidos fue en la colonia Hipódromo, donde también se identificó un centro de distribución.

"Nos interesa mucho saber quién compra y comercializa, más que el tema del consumo. No vamos a detenernos, ya que incluso hay mercancía robada que está siendo acopiada por compradores", advirtió.

El funcionario enfatizó que los operativos continuarán en diferentes zonas de la región. Añadió que, en caso de que se confirme la participación de los detenidos en actividades ilícitas, se procederá a su vinculación a proceso. De lo contrario, se les otorgará la libertad conforme a derecho.