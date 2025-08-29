Doña Francisca Muñoz Vega: Una vida dedicada a la familia y la comunidad

En un emotivo acto, el DIF Frontera hizo entrega del reconocimiento a la adulta mayor más longeva del municipio: doña Francisca Muñoz Vega, quien a sus 95 años fue celebrada por su trayectoria de vida, su dedicación a la familia y su contribución a la comunidad.

Originaria de Cuatrociénegas, Francisca ha sido residente de Frontera desde hace más de cinco décadas. A lo largo de su vida, estuvo casada con Leonardo Martínez Lugo, con quien compartió 30 años de matrimonio y formó una familia de nueve hijos —cinco de ellos aún con vida—, además de contar con 13 nietos, 20 bisnietos y cinco tataranietos.

La distinción fue solicitada por su familia al DIF y al Gobierno Municipal, quienes respondieron con la entrega de una silla de ruedas, pañales, despensas, frutas, un reconocimiento oficial y un arreglo floral.

Durante el evento, familiares de doña Francisca expresaron su agradecimiento a las autoridades por el gesto y el apoyo brindado. La celebración estuvo amenizada por la Rondalla Rielera del DIF, que ofreció un repertorio musical en honor a la homenajeada.

En su mensaje, la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú destacó la importancia de reconocer a las personas mayores como pilares de la comunidad.

"Siga dando esa sabiduría a su familia, gracias porque sabemos que es un gran esfuerzo de usted y su esposo que en paz descanse", expresó la edil durante su intervención.

Doña Francisca dedicó gran parte de su vida al negocio familiar de venta de nixtamal, y en años recientes ha disfrutado de los viajes en compañía de su hijo Rogelio, con quien ha visitado playas como Cancún y Mazatlán, además de realizar viajes internacionales, incluyendo destinos en Europa.

Su comida favorita refleja su amor por la tradición: el mole, el pozole y, también, la gastronomía italiana.

El homenaje reafirma el compromiso del DIF Frontera con el bienestar y el reconocimiento a las personas adultas mayores del municipio.