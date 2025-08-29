Colaboración ciudadana clave para la protección educativa en San Buenaventura

Durante el periodo vacacional de verano no se registraron robos ni actos de vandalismo en las 18 instituciones educativas de San Buenaventura, informó el alcalde Javier Flores, quien destacó que las escuelas ya están listas para recibir a los estudiantes este lunes.

"Se está brindando la atención necesaria para la limpieza y preparación de los planteles para el regreso a clases. Lo bueno es que, gracias a los operativos implementados, no se han presentado incidentes en los planteles, así como por el apoyo de los vecinos vigilantes que han reportado actividades sospechosas", declaró el edil.

Este lunes 2 de septiembre regresan a clases los alumnos de nivel básico en la región centro, por lo que el ayuntamiento trabajó previamente en la supervisión de escuelas para garantizar que las condiciones sean óptimas y seguras.

Flores reconoció la colaboración entre autoridades municipales y ciudadanos para mantener en resguardo las instalaciones educativas durante el receso escolar, y reiteró el compromiso de su administración para seguir trabajando en la seguridad y bienestar de las familias sambonenses.