Coahuila

Alcaldesa de Frontera Informa Incremento en Presupuesto de Participaciones Federales

La alcaldesa de Frontera destaca la importancia del incremento de ingresos para ampliar el margen de acción en obras públicas y beneficios sociales dirigidos a la población.

Por Azucena Tenorio - 29 agosto, 2025 - 06:48 p.m.
La alcaldesa de Frontera, Sara Irma Pérez Cantú, informó que para el ejercicio fiscal 2026 se contempla un incremento del 4 por ciento en el presupuesto de participaciones federales, lo que representará un ingreso total de 411 millones de pesos para el municipio.

Durante una declaración a medios, la edil detalló que en 2025 se recibieron 387 millones de pesos, por lo que el aumento proyectado permitirá ampliar el margen de acción para obras públicas y beneficios sociales dirigidos a la población fronterense.

No obstante, reconoció que en el segundo semestre de este año se registró una disminución de 7 millones de pesos en las participaciones, aunque subrayó que la administración ha mantenido finanzas sanas y una política de gasto responsable, lo que ha permitido cumplir con obligaciones como servicios básicos, nómina municipal y programas sociales.

"Ahorita estamos haciendo el pre (presupuesto) y en septiembre se revisará y se analizará. Teníamos que estar cambiando algunos rubros, ahorita es el momento para tener más ingresos para el municipio y poder invertir en ciertos departamentos", explicó la alcaldesa.

Pérez Cantú agregó que se están reforzando las estrategias de promoción del pago del impuesto predial y del servicio de agua potable, con el objetivo de mejorar la captación de ingresos propios, lo que a su vez impacta positivamente en el cálculo de participaciones federales.

La alcaldesa reiteró su compromiso de seguir transformando la ciudad, con una administración que priorice el uso eficiente de los recursos y atienda las principales demandas de la ciudadanía.

