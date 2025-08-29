Alcaldesa de Frontera Informa Incremento en Presupuesto de Participaciones Federales

La alcaldesa de Frontera, Sara Irma Pérez Cantú, informó que para el ejercicio fiscal 2026 se contempla un incremento del 4 por ciento en el presupuesto de participaciones federales, lo que representará un ingreso total de 411 millones de pesos para el municipio.

Durante una declaración a medios, la edil detalló que en 2025 se recibieron 387 millones de pesos, por lo que el aumento proyectado permitirá ampliar el margen de acción para obras públicas y beneficios sociales dirigidos a la población fronterense.

No obstante, reconoció que en el segundo semestre de este año se registró una disminución de 7 millones de pesos en las participaciones, aunque subrayó que la administración ha mantenido finanzas sanas y una política de gasto responsable, lo que ha permitido cumplir con obligaciones como servicios básicos, nómina municipal y programas sociales.

"Ahorita estamos haciendo el pre (presupuesto) y en septiembre se revisará y se analizará. Teníamos que estar cambiando algunos rubros, ahorita es el momento para tener más ingresos para el municipio y poder invertir en ciertos departamentos", explicó la alcaldesa.

Pérez Cantú agregó que se están reforzando las estrategias de promoción del pago del impuesto predial y del servicio de agua potable, con el objetivo de mejorar la captación de ingresos propios, lo que a su vez impacta positivamente en el cálculo de participaciones federales.

La alcaldesa reiteró su compromiso de seguir transformando la ciudad, con una administración que priorice el uso eficiente de los recursos y atienda las principales demandas de la ciudadanía.