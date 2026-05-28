Javier Díaz González presenta proyectos de Saltillo en reunión de alcaldes

Con el objetivo de compartir experiencias exitosas en materia de desarrollo urbano y movilidad, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, participará este jueves en la reunión ordinaria de la Asociación de Alcaldes de Ciudades Capitales de México, que se celebrará en Cuernavaca, Morelos.

Durante el encuentro, el edil coahuilense, quien actualmente encabeza dicho organismo, dará a conocer varios proyectos impulsados en la capital del estado que han tenido impacto positivo en la calidad de vida de la población.

Entre las acciones que presentará destacan el sistema de transporte gratuito "Aquí Vamos Gratis", el programa social "Amor en Movimiento" y las estrategias de rehabilitación de espacios públicos realizadas en coordinación con la iniciativa privada.

Javier Díaz señaló que la reunión permitirá fortalecer la cooperación entre municipios y analizar alternativas que puedan ser adaptadas en distintas ciudades del país, principalmente en temas como movilidad, crecimiento urbano ordenado y desarrollo económico.

Asimismo, adelantó que Saltillo trabaja actualmente en la elaboración de un nuevo plan rector de desarrollo urbano, documento que busca establecer las bases para el crecimiento sostenible de la ciudad en los próximos años.

El alcalde subrayó que uno de los propósitos centrales del encuentro será impulsar políticas públicas que favorezcan un desarrollo equilibrado en las capitales estatales, además de promover estrategias que contribuyan a mejorar el entorno y los servicios para la ciudadanía.