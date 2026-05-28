Frontera: Inician jornadas de salud pública gratuitas para mascotas

Frontera, Coah.- La Dirección de Salud Pública Municipal y Protección Animal iniciaron jornadas gratuitas de baño garrapaticida en distintos sectores de Frontera, con el objetivo de reforzar las acciones preventivas en materia de salud animal y control sanitario.

Las brigadas comenzaron recorridos esta semana mediante unidades de perifoneo para informar a la población sobre los puntos de atención, brindando servicio tanto a mascotas como a perros en situación de calle. Hasta el momento se han atendido alrededor de 90 animales con apoyo de vecinos de las colonias visitadas.

Las acciones son realizadas por personal operativo que además desarrolla labores complementarias de limpieza y descacharrización en los sectores intervenidos. Como parte de estos trabajos, también se han retirado neumáticos y objetos en desuso para reducir riesgos sanitarios relacionados con la proliferación de garrapatas y mosquitos.

Las autoridades municipales informaron que este tipo de jornadas preventivas continuarán realizándose en distintos puntos de la ciudad, como parte de las acciones de salud pública y atención comunitaria.

El servicio es gratuito y se invita a la ciudadanía a mantenerse atenta a los recorridos de perifoneo para acercar a sus mascotas o reportar animales en situación de calle que requieran atención.