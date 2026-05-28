CFE restablece servicio de agua potable en Saltillo tras tormenta

Saltillo, Coah.- El Gobierno Municipal de Saltillo informó que se restableció totalmente el servicio de agua potable en las 24 colonias que se vieron afectadas al suroriente de la ciudad, después de la interrupción en el suministro eléctrico en diversos equipos de bombeo.

Esto derivado de la fuerte lluvia y tormenta eléctrica que se registraron durante la madrugada del martes y que provocaron la caída de un poste de la Comisión Federal de Electricidad, CFE.

El Gobierno Municipal, la CFE y Aguas de Saltillo trabajaron de manera coordinada para restablecer los diversos sistemas de bombeo que dejaron de funcionar por interrupciones en el servicio eléctrico, lo que impactó de manera temporal el abasto de agua en las colonias afectadas.

Se informó que, una vez concluidos los trabajos de las cuadrillas técnicas de cada dependencia, se recuperó la operación de los pozos que forman parte de la captación de Zapalinamé, normalizando el servicio al 100 por ciento.

Personal de Aguas de Saltillo mantiene monitoreo permanente para atender reportes de la ciudadanía relacionados con revisión de presiones y suministro en las partes altas de las colonias.

Algunas de las colonias que se vieron afectadas y en las que ya se restableció el servicio son Arcos de Belén, Agua Azul, fraccionamiento San Esteban, La Condesa, San Ramón, fraccionamiento Urdiñola, Arboledas Popular, González y Ampliación González, La Palma, Loma Bonita, Parajes de Oriente, Zapalinamé, Huertas de Venancio, El Paraíso, Ampliación Valle de las Palmas, Centenario, Colinas de San Francisco, fraccionamiento Cantabria, Monte Vista, Lomas Verdes, Federico Berrueto Ramón, Miguel Hidalgo y Lomas de Lourdes, entre otras.