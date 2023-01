5 MINUTOS DE GRILLA.

LOS EX OBREROS DE AHMSA, siguen en la lucha por lo que consideran justo, el caso del 5% de la venta de la acerera, movimiento que tiene años de lucha sin que se resuelva a favor de los ex obreros. QUIENES DIRIGEN ESTE GRUPO DE EX OBREROS, ya recorrieron todas la instancias del gobierno federal, sin respuesta alguna a este problema social.

EN LA REGION, SON MILES DE ADULTOS MAYORES, los que dejaron sus mejores años en la empresa acerera, este grupo se mantenido unido a pesar de los años transcurridos, algunos ya partieron de esta mundo.

TRASCENDIO, QUE EL ARTAZGO YA LLEGO A SU LIMITE, por lo que ya se prepara un bloqueo en la carretera 57 como los que se dieron hace tiempo en Monclova, este grupo es el que se reúne los sábados frente a la parroquia en la plaza principal de Monclova.

