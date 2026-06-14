Fiesta multicultural marca el 90 aniversario del Ejido San Antonio de la Cascada

San Antonio de la Cascada, Coah.- La tradición, convivencia y orgullo por sus raíces, fue el motivo para festejar en Ejido San Antonio de la Cascada su 90 aniversario con una serie de actividades que reunieron a familias, habitantes y visitantes en una auténtica fiesta multicultural y rural.

Como invitados especiales participaron el alcalde Javier Flores Rodríguez y su esposa, Niria Isabel Ayala Mata, quienes encabezaron cabalgata y junto con funcionarios municipales recorrieron la tradicional llegada al pueblo acompañados por decenas de habitantes y familias que se sumaron a la celebración.

Al mediodía arribaron los cabalgantes al ejido, donde fueron recibidos con una rica comida y un programa artístico que cautivó a los asistentes. Los bailables folclóricos llenaron de color y alegría el escenario, destacando las tradiciones y la identidad cultural de la comunidad.

Durante el evento, el comisariado ejidal, Juan Antonio Barrientos Castillo, agradeció el respaldo de las autoridades municipales, así como su presencia en esta importante fecha para los habitantes de San Antonio de la Cascada.

Las actividades continuaron por la tarde con una divertida lotería para las mujeres de la comunidad, generando momentos de sana convivencia y entretenimiento entre las familias.

El festejo culminó por la noche con un gran baile popular amenizado por el grupo norteño Puro Vicio, que puso el ambiente musical para cerrar con éxito la celebración del 90 aniversario del ejido.