Destacan la importancia del presupuesto en seguridad y economía

SALTILLO, COAH.- El presidente de Canacintra Coahuila Sureste, Arturo Reveles Márquez, consideró indispensable que el Congreso del Estado continúe respaldando presupuestos orientados a fortalecer la seguridad, la infraestructura y el desarrollo económico, factores que han permitido a Coahuila mantenerse como un destino atractivo para las inversiones.

El líder industrial manifestó que la incertidumbre generada por diversos temas nacionales puede afectar la confianza de los inversionistas, tanto extranjeros como locales, lo que representa un riesgo para el crecimiento económico del país.

Señaló que la confianza es un elemento fundamental para que continúen llegando proyectos productivos y se mantenga la generación de empleos, por lo que consideró importante que las autoridades brinden certidumbre en materia económica y jurídica.

Respecto a las expectativas del sector empresarial sobre el trabajo legislativo en Coahuila, Reveles Márquez destacó que los diputados deben mantener el compromiso de legislar en beneficio de la población y de las actividades productivas de la entidad.

Indicó que una de las principales responsabilidades del Congreso es garantizar la correcta asignación de recursos públicos, especialmente en áreas estratégicas como la seguridad, la infraestructura y las obras de desarrollo que favorecen la competitividad del estado.

Entre los proyectos que han contribuido al crecimiento de la región mencionó la carretera a Derramadero, obras que, afirmó, fortalecen la conectividad, impulsan la actividad económica y generan nuevas oportunidades de inversión.

Asimismo, destacó que el respaldo presupuestal a este tipo de proyectos se traduce en mayor empleo y bienestar para las familias coahuilenses, al propiciar la llegada de nuevas empresas y la expansión de las ya establecidas.

El dirigente empresarial también resaltó la participación ciudadana registrada en el reciente proceso electoral, al considerar que refleja el interés de la población por fortalecer las instituciones democráticas y respaldar a sus representantes.

En materia política, señaló que Coahuila presenta características particulares respecto a otras entidades del país, especialmente por los resultados obtenidos en seguridad, aspecto que consideró altamente valorado por la ciudadanía.

Finalmente, estimó que algunas fuerzas políticas emergentes enfrentan importantes retos para consolidar su presencia en el estado, donde los electores han privilegiado proyectos que ofrecen estabilidad, desarrollo y seguridad.