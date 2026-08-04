Celebrará Puente Negro sus 95 años de historia

SABINAS, COAH.- El ejido Puente Negro, en el municipio de Sabinas, celebrará el próximo 15 de agosto el 95 aniversario de su fundación con una jornada de actividades que incluirá cabalgata, jaripeo y baile, informó el comisariado ejidal, Juan Zamora García. Detalló el entrevistado que, la tradicional cabalgata partirá del municipio de Sabinas con destino al ejido Puente Negro, recorriendo aproximadamente 16 kilómetros. Preciso que se espera la participación de alrededor de 150 cabalgantes o más, cifra que podría incrementarse conforme se acerque la fecha del festejo. Juan Zamora García destacó que esta actividad ha registrado un crecimiento constante, ya que cada año se suman más jinetes interesados en formar parte de la celebración del aniversario de la comunidad. Además de la cabalgata, el programa contempla un jaripeo y un baile popular, con el propósito de ofrecer un espacio de convivencia para las familias de la región. El comisariado invitó a la población a participar en los festejos del 95 aniversario de Puente Negro y disfrutar de las actividades preparadas para conmemorar la historia y tradición de la comunidad.