Abandonan escuela alumnos de Fresnillo

FRONTERA COAH-. En el Ejido Fresnillo existe un problema de deserción escolar sobre todo en el caso de los jovencitos de secundaria ya que para esta comunidad no hay transporte para que ellos puedan llegar a sus escuelas en la cabecera municipal, una situación que se dio a conocer al alcalde Roberto Piña quien prometió buscar una alternativa.

Mireya Berenice Díaz Gómez, es la madre de familia que hizo la gestión, mencionó señaló que ella tiene dos hijos en secundaria, uno en primero y otro en segundo, al ejido no entra un transporte escolar ni el transporte público, mencionó que antes de la pandemia sí había quien brindara el servicio, era una unidad de la ruta 2 de la colonia Occidental pero con la pandemia todo eso se acabó.

Muchos niños dejaron de estudiar por esta situación y en un principio la madre de familia pero le dijeron que no había suficientes niños por lo que no era costeable que una unidad entrará al ejido, por eso se quedaron sin ir porque no se cuenta con el recurso para pagar diario el transporte.

A veces se juntan dos padres de familia, se comparten los gastos pero existe una gran responsabilidad pues en caso de un accidente, aunque siempre se ha hecho con mucha precaución.

Son un promedio de 20 jovencitos que deberían estar en secundaria y solamente hay un promedio de 8 que acuden a la secundaria y otros tantos a la preparatoria, esperan una solución, mencionó que ya no se acercó a realizar la petición pero aprovechó la visita de autoridades municipales para hacer la gestión, el caso ya se encuentra en manos de Juan David Guerrero; director de Transportes.