Se quema bebé con frijoles hirviendo

FRONTERA, COAH.– Momentos de angustia y desesperación se vivieron la noche de ayer en la colonia Occidental, luego que una bebé de apenas un año de edad resultó con quemaduras tras echarse encima una olla con frijoles hirviendo, dentro de su propio domicilio, lo que movilizó a cuerpos de emergencia.

El reporte fue recibido a través del Sistema Estatal de Emergencias alertando sobre una menor lesionada por quemaduras de grado aún no determinado, en una vivienda ubicada en la calle Privada Ayuntamiento número 776.

De inmediato, autoridades y personal de auxilio se trasladaron al sitio para atender la situación.

Al arribar al domicilio, los oficiales se entrevistaron con Juan Romero Hernández, abuelo de la menor, quien relató que la pequeña se encontraba en un andador dentro de la cocina, mientras su madre, Mónica Abigail Romero García, preparaba la cena.

En un descuido, la bebé logró jalar una olla de gran tamaño —conocida como "huevona"— que contenía frijoles calientes, los cuales se derramaron sobre su cuerpo.

Al ver a su hija lesionada y llorando de dolor, la madre entró en estado de pánico y salió de inmediato a pedir ayuda a los vecinos, quienes respondieron de forma solidaria y se organizaron para trasladar de urgencia a la menor al Hospital General Amparo Pape de Benavides, en la ciudad de Monclova, ante la gravedad de las lesiones.

Minutos después arribó al domicilio una unidad del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU); sin embargo, para ese momento la menor ya había sido llevada al hospital por sus familiares y vecinos, sin que se precisara el tipo de vehículo en el que fue trasladada.

Las autoridades tomaron conocimiento de los hechos y realizaron el informe correspondiente, mientras se espera el parte médico que determine la gravedad de las quemaduras.

El caso dejó en evidencia los riesgos latentes dentro del hogar y la rapidez con la que un descuido puede convertirse en una tragedia, manteniendo en vilo a una familia que ahora espera noticias alentadoras sobre el estado de salud de la pequeña.