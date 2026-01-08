Fue policía municipal de Ramos Arizpe matricida de la colonia Conquistadores.

Ramos Arizpe, Coahuila.- El hombre identificado como José Salvador, alias "El Archi", quien fuera detenido en Saltillo este miércoles como presunto responsable del homicidio de su madre, una mujer de 68 años, hechos ocurridos en la colonia Conquistadores, cuenta con un antecedente como exelemento de la policía municipal, en Ramos Arizpe corporación de la que fue dado de baja en 2007.

De acuerdo con archivos administrativos del Ayuntamiento, José Salvador fue separado del servicio tras no aprobar un examen antidoping, al resultar positivo al consumo de sustancias prohibidas. En aquel entonces, dicha evaluación era uno de los pocos filtros existentes para la depuración policial, ya que aún no operaban los actuales sistemas de control y confianza ni la plataforma C4.

Debido a ello, su baja quedó registrada únicamente en expedientes internos, sin que su nombre aparezca hoy en las bases de datos modernas de seguridad pública. Un antecedente que volvió a cobrar relevancia luego de su reciente detención, casi 20 años después de haber dejado la corporación.

Homicidio en Saltillo: detalles del caso

Los hechos que se registraron la mañana de este miércoles, cuando vecinos de la calle Pedro Gentil alertaron a las autoridades tras escuchar gritos y ruidos de violencia provenientes de un domicilio. Terminaron en el conocimiento de la tragedia al interior de la vivienda.

Al arribar al lugar, familiares señalaron que la mujer, identificada como María Esther Amaya Narro, había sido agredida y se encontraba sin signos vitales en el interior del inmueble. Elementos de la policía municipal procedieron a asegurar al presunto responsable.

Reacciones de la comunidad ante el crimen

Ante esto surgió nuevamente el nombre a quienes lo conocieron señalan como violento y de peligro, por lo que esperan que surgió proceso de lleve conforme la ley.