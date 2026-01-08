Marzo: El mes clave para el futuro de AHMSA; Síndico confirma postores reales

MONCLOVA, COAHUILA. – En un escenario marcado por la incertidumbre y la urgencia de miles de familias, el proceso de Altos Hornos de México (AHMSA) parece finalmente tener una hoja de ruta definida. El Síndico del concurso mercantil ha confirmado una fecha que hoy se convierte en la esperanza de la región: la primera semana de marzo es el plazo tentativo para la subasta de la siderúrgica.

Pese a las críticas por la reciente prórroga de 30 días, el funcionario aseguró que este tiempo es vital para blindar legalmente el pago de los trabajadores y dar certeza a quienes pondrán el dinero sobre la mesa.

Inversionistas reales en la subasta

Uno de los anuncios más contundentes fue la confirmación de que el interés por AHMSA no es un rumor. El Síndico fue categórico al señalar que existen postores reales y con solvencia participando en el proceso.

Hasta el momento, se han inscrito entre ocho y nueve inversionistas, tanto nacionales como extranjeros. De este grupo, se estima que al menos cinco lleguen a la fase final de la subasta. "Hay inversionistas reales, categóricamente lo digo", enfatizó el Síndico, despejando las dudas sobre si la empresa seguía siendo atractiva en el mercado internacional.

La ruta hacia el 2 de marzo

El nuevo calendario, que será presentado formalmente ante la jueza del caso, desplaza las actividades clave pero mantiene el rigor del proceso. Según lo proyectado, la convocatoria oficial se publicaría a inicios de febrero, permitiendo que tentativamente para el 2 de marzo (o durante esa primera semana) se lleve a cabo el acto de subasta.

El Síndico explicó que este retraso de un mes no es por gusto: "Necesitamos que la PROFEDET entregue la determinación correcta de los créditos laborales. Mi prioridad es que el trabajador sepa exactamente cuánto va a cobrar y que ese pago esté sancionado por la jueza antes de vender".

Un reto de 2,600 millones de dólares

La magnitud de la operación es histórica. El precio de salida de la subasta se estima en 1,127 millones de dólares. Sin embargo, el inversionista que resulte ganador deberá demostrar no solo que puede pagar esa cifra, sino que cuenta con otros 1,500 millones de dólares adicionales para reactivar las operaciones, encender los hornos y poner a trabajar las minas.

"Buscamos a alguien con solvencia técnica y económica. Alguien que no solo compre los fierros, sino que restablezca la economía de la ciudad y contrate al mayor número de trabajadores posible", concluyó el funcionario, quien reiteró que su labor no tiene un sueldo mensual, sino que depende totalmente del éxito de esta venta.