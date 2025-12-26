Abraham Palacios advierte sobre incremento de incendios en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- Durante el mes de diciembre se ha registrado un incremento considerable en los incendios de casa habitación en el municipio de Frontera, al contabilizarse hasta el momento 10 siniestros, informó el director de Protección Civil, Abraham Palacios Cedillo.

El funcionario explicó que anteriormente se presentaba un incendio por semana; sin embargo, en las últimas fechas la cifra se elevó de manera alarmante, llegando a registrarse hasta dos incendios por día, lo que refleja un aumento significativo en este tipo de emergencias.

"El día jueves 17 de diciembre tuvimos dos incendios en casa habitación por corto circuito, siguen siendo las extensiones, sabemos que en estas fechas por los arreglos navideños se usan las extensiones, pero una en mal estado y sobrecargada nos va a generar un corto", señaló.

Palacios Cedillo advirtió que la presencia de materiales fácilmente inflamables dentro de los domicilios provoca que el fuego se propague con mayor rapidez, lo que incrementa el riesgo de daños mayores y pone en peligro a las familias.

"Sabemos que es de mucho festejo esta época, usan extensiones, veladoras, así como anafres o calentadores por los fríos, hay que tener mucho cuidado con este tipo de materiales", indicó, al exhortar a la población a extremar precauciones.

De acuerdo con el reporte de Protección Civil, los sectores donde se han registrado más incendios son las colonias Occidental, Sierrita, Borja y el lado sur de la ciudad, por lo que se mantiene vigilancia y llamados constantes a la prevención.