Crecen adopciones de perros y gatos en Frontera durante noviembre

FRONTERA, COAHUILA.- Durante el mes de noviembre se concretó la adopción de cerca de 10 perros en el municipio de Frontera, cifra que representa un avance significativo en comparación con periodos anteriores, además de que también se han logrado adopciones de gatos, lo que evidencia un crecimiento en la cultura de la adopción entre la población.

El Departamento de Protección Animal informó que el proceso de adopción de perros y gatos mantiene una tendencia positiva, reflejo de un mayor compromiso ciudadano con el bienestar animal y la responsabilidad social, al permitir que más animales en situación de abandono encuentren un hogar digno y seguro.

La directora de Protección Animal en Frontera, Tuilzie Ibarra Vázquez, explicó que este incremento es resultado del trabajo constante que realiza el personal del departamento, enfocado en el rescate, resguardo, atención médica y promoción de la adopción responsable de perros y gatos víctimas del abandono.

"Estos animales son rescatados de la calle, muchos de ellos en condiciones vulnerables, y reciben atención veterinaria, alimentación y cuidados mientras se les busca una familia que les brinde amor y protección. Afortunadamente, hemos visto una respuesta positiva de la población", señaló la funcionaria.

Asimismo, destacó que las campañas de concientización, las jornadas de adopción y la difusión a través de redes sociales han sido fundamentales para sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de adoptar en lugar de comprar, así como de ofrecer un trato digno y responsable a las mascotas.