Quejas de vecinos por talleres mecánicos que obstruyen accesos en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- Vecinos de los ejidos La Cruz y 8 de Enero denunciaron que automóviles han sido estacionados de manera indebida frente a sus domicilios, luego de que propietarios de talleres mecánicos dejan las unidades en la vía pública, obstruyendo accesos a viviendas y generando constantes molestias, situación que ha obligado a la intervención de las autoridades.

El director de Transporte y Vialidad, José Ibarra Guajardo, informó que la semana pasada fueron retirados dos vehículos con grúa debido a que sus dueños hicieron caso omiso a los llamados para moverlos. Detalló que uno de los autos incluso obstruía una obra de recarpeteo, y pese a la solicitud para retirarlo, el propietario respondió que "le hicieran como quisieran", por lo que posteriormente acudió molesto a la dependencia para reclamar la unidad.

El funcionario señaló que existen numerosos reportes ciudadanos, particularmente en sectores como la calle Coahuila con Oriental, donde los talleres se encuentran saturados y utilizan espacios de los vecinos para acomodar los vehículos. "Hay infinidad de reportes, como en la calle Coahuila con Oriental, donde los talleres están saturados los espacios para acomodar los vehículos y los ponen en área de los vecinos, tenemos sus quejas por escrito", expresó.

Ibarra Guajardo indicó que se procederá a notificar cada una de las quejas recibidas, al contabilizarse hasta el momento 12 unidades obstruyendo la vía pública. Conforme al Reglamento de Tránsito, se otorgará un plazo determinado para que los vehículos sean retirados, de lo contrario serán trasladados al corralón. Finalmente, exhortó tanto a los propietarios de los vehículos como a los talleres mecánicos a evitar este tipo de prácticas, al señalar que lo mejor es prevenir gastos innecesarios por el uso de grúas y multas, y buscar espacios alternos para resguardar las unidades sin afectar a los vecinos.