Coahuila

Accidente derriba poste de la CFE y deja sin luz a vecinos de Zaragoza

El percance ocurrió la noche de Navidad cerca del CEFARE.

Por Alberto Ibarra Riojas - 26 diciembre, 2025 - 06:10 p.m.
Accidente derriba poste de la CFE y deja sin luz a vecinos de Zaragoza
      Zaragoza.– Un fuerte accidente vial se registró sobre la calle Nicolás Bravo, a escasos metros del CEFARE, en el sector poniente del municipio de Zaragoza, lo que generó la movilización de cuerpos de seguridad y auxilio.

      De acuerdo con información preliminar, un vehículo impactó y derribó un poste propiedad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), provocando la suspensión del servicio de energía eléctrica para varios vecinos del sector.

      El accidente ocurrió en la calle Nicolás Bravo

      El percance ocurrió durante la noche de Navidad, lo que incrementó la afectación para las familias de la zona, mientras personal municipal realizaba labores de apoyo y resguardo del área.

      Acciones de la autoridad

      Autoridades municipales atendieron el accidente y exhortaron a la ciudadanía a evitar la zona, ya que continúan los trabajos para restablecer la circulación y el servicio eléctrico.

