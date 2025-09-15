Medidas de prevención tras incendio en recicladora de Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- Tras el incendio registrado la tarde del domingo en una recicladora ubicada en la colonia Occidental, la Dirección de Protección Civil de Frontera emitió una serie de recomendaciones al propietario del predio con el objetivo de prevenir nuevos siniestros y reducir los riesgos para la población.

El siniestro ocurrió alrededor de las 19:00 horas sobre la calle 16 de Septiembre, cuando un incendio consumió tarimas de madera, plásticos y partes automotrices acumuladas en el terreno. A pesar de que la lluvia estaba presente en ese momento, el fuego se propagó rápidamente, lo que levantó sospechas entre los vecinos, quienes no descartan que se haya tratado de un acto intencional.

Abraham Palacios Cedillo, director de Protección Civil, confirmó que el incendio fue de gran magnitud y requirió la intervención de una unidad de ataque rápido y una motobomba para controlarlo. Si bien el fuego fue sofocado en aproximadamente 30 minutos, las labores de enfriamiento se extendieron debido a la cantidad de material inflamable en el lugar.

Tras la evaluación de la zona, Protección Civil emitió las siguientes recomendaciones al dueño de la recicladora: Colocar una cerca perimetral alrededor del predio, para evitar el libre acceso de personas ajenas, ya que se presume que el incendio fue provocado por un individuo que ingresó al terreno.

Así mismo, retirar el exceso de materiales acumulados, especialmente madera, plásticos y residuos automotrices, que representan un riesgo constante de incendio. Evitar el almacenamiento descontrolado de basura y coordinar con autoridades municipales la disposición adecuada de los desechos.

Realizar inspecciones periódicas del predio para garantizar condiciones seguras y evitar que se convierta en un foco de insalubridad o riesgo para la comunidad.

"Los vecinos mencionan que fue una persona quien inició el fuego, por eso se recomienda cercar el lugar y controlar el acceso. Hay mucha basura acumulada que no alcanzó a prenderse, pero el riesgo sigue latente. El caso será turnado también a Ecología por el tema del manejo inadecuado de residuos", explicó Palacios Cedillo.