Autoridades de Frontera retoman operativos contra motociclistas por contaminación auditiva

FRONTERA, COAHUILA.- La Dirección de Transporte y Vialidad del municipio de Frontera retomará en los próximos días los operativos contra motociclistas, luego de que se registraran nuevas quejas por contaminación auditiva, principalmente causada por jóvenes que circulan sin el escape original de sus unidades.

José Ibarra Guajardo informó que en meses anteriores se había trabajado en un programa de concientización en colaboración con un club de motociclistas, a través del cual se ofrecieron cursos y pláticas sobre el respeto al reglamento de tránsito. Sin embargo, la medida tuvo un efecto temporal.

"Nos volvieron a llegar quejas de vecinos, sobre todo por jovencitos que otra vez quitaron sus escapes normales para ponerles salidas de ruido fuerte. En ese sentido, tendremos una reunión con Protección Civil, Transporte y Vialidad para diseñar una estrategia e implementar un programa de trabajo", explicó el funcionario.

Las colonias Occidental, Borja y Aviación han sido señaladas como puntos con mayor incidencia, donde se ha detectado a al menos 12 jóvenes circulando en motocicletas modificadas.

Ante esta situación, las autoridades buscarán involucrar también a los padres de familia, solicitándoles que acudan a las oficinas de Vialidad para regularizar la situación de sus hijos y evitar posibles sanciones.

Ibarra Guajardo reiteró que los operativos serán permanentes y tendrán como objetivo no solo disminuir el ruido excesivo, sino también prevenir accidentes y fomentar el respeto a las normas de tránsito.