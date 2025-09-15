Conexión vial en puente a desnivel de Occidental en Coahuila

FRONTERA, COAHUILA.- El puente a desnivel ubicado en la colonia Occidental presenta un avance significativo y está prácticamente listo para ser entregado, según informó el regidor Orlando Plaza. Solo resta concluir la interconexión de las tuberías del drenaje pluvial que desembocarán en el arroyo Frontera.

La obra, que busca mejorar la movilidad en la zona poniente de la ciudad, se encuentra en la fase final de instalación del sistema pluvial. "La empresa encargada de la construcción está trabajando en los drenajes pluviales. Ese drenaje se conectará directamente a la calle Presidente Carranza, que desemboca en el arroyo", explicó el regidor.

Plaza detalló que las bombas ya están funcionando, aunque el puente aún no puede utilizarse debido a que falta la inauguración oficial. "Van en un 90 por ciento en el tema del drenaje", afirmó.

Además, informó que actualmente se trabaja en la conexión entre el libramiento Carlos Salinas de Gortari y la calle Emilio Carranza, tramo en el que se concentra el personal y donde resta un 30 por ciento para su finalización.

En cuanto al alumbrado público, solo falta realizar el contrato correspondiente ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para ponerlo en funcionamiento. El regidor subrayó que esta nueva vía permitirá desfogar el tráfico que se genera especialmente en el puente de la calle Almadén, zona de alta afluencia por trabajadores y padres de familia que llevan a sus hijos a las escuelas.