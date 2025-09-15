Conmemoración del 178 Aniversario de los Niños Héroes en Sabinas

SABINAS, COAH.- Este 13 de septiembre la ciudad se vistió de solemnidad y respeto para conmemorar el 178 aniversario de la gesta heroica de los Niños Héroes. En una ceremonia cívica realizada en la plaza principal, estudiantes de todos los niveles educativos participaron en una parada que rindió homenaje a los cadetes del Heroico Colegio Militar y de la Marina Armada de México, quienes ofrecieron su vida en defensa de la patria durante la invasión estadounidense de 1847. El evento inició con los honores a la bandera y la entonación del Himno Nacional, seguidos por una representación simbólica que evocó el sacrificio de los jóvenes héroes. Autoridades, docentes, padres de familia y representantes de instituciones civiles acompañaron el acto, destacando la importancia de mantener viva la memoria histórica entre las nuevas generaciones. El historiador Ramiro Flores Morales subrayó que "fomentar el conocimiento de nuestros héroes es sembrar conciencia y amor por México". Señaló que la valentía de los cadetes no solo representa un acto de defensa militar, sino un legado de dignidad, entrega y compromiso con la libertad que debe ser transmitido con orgullo y responsabilidad. Se resaltó la importancia de fomentar en las nuevas generaciones los valores patrios, para que la historia gloriosa del país sea preservada y recordada con orgullo. Con este acto cívico, se reafirma el compromiso con la educación patriótica y el fortalecimiento de los valores que unen a la comunidad. La conmemoración de los Niños Héroes no solo honra el pasado, sino que inspira a construir un futuro con memoria, respeto y unidad.