Alcaldesa de Múzquiz concluye instalación de válvulas de agua

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La alcaldesa del municipio de Múzquiz, Laura Jiménez Gutiérrez, anunció la conclusión de los trabajos de instalación de válvulas de agua de 8 pulgadas en la intersección de las calles Mutualismo e Ignacio Elizondo.

Esta intervención tiene como objetivo principal mejorar el suministro del vital líquido para los habitantes de la cabecera municipal, quienes por años han enfrentado dificultades en el acceso al agua potable.

Las obras fueron ejecutadas por el departamento de SIMAS, en coordinación con el gobierno municipal, con la intención de lograr una distribución más eficiente del recurso hídrico.

Gracias a estas acciones, se espera que el agua llegue a colonias que anteriormente no contaban con el servicio, lo que representa un avance significativo en materia de infraestructura básica y calidad de vida.

"Realizamos mejoras necesarias y urgentes, dado que llevar agua a los hogares es primordial en el municipio de Múzquiz", expresó la primera autoridad del Municipio de Múzquiz.

Recalcó que el acceso al agua potable no solo es un derecho fundamental, sino también una prioridad en su administración, por lo que se continuará trabajando para ampliar la cobertura.

Jiménez Gutiérrez detalló que las válvulas reemplazadas se encontraban en mal estado y no cumplían con su función, lo que afectaba gravemente el flujo del agua en diversas zonas.

La renovación de estos componentes permitirá una regulación más precisa y constante del suministro, beneficiando directamente a cientos de familias.

Finalmente, la alcaldesa reafirmó el compromiso de su gobierno para seguir impulsando proyectos que garanticen servicios públicos de calidad. "Hoy estamos dando pasos firmes hacia un Múzquiz más justo, más digno y con mejores condiciones para todos", concluyó.