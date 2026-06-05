Protección Civil alerta sobre incendios en casas en Frontera: estadísticas preocupantes

FRONTERA, COAHUILA.- Durante el mes de mayo se registraron cuatro incendios en casas habitación en Frontera, siendo los cortocircuitos y el recalentamiento de instalaciones eléctricas las principales causas de estos siniestros, informó el director de Protección Civil, Abraham Palacios Cedillo.

El funcionario explicó que, en algunos casos, los incendios también son provocados por personas que ingresan a viviendas abandonadas para quemar materiales, situación que puede salirse de control y terminar afectando la estructura de los inmuebles.

Uno de los hechos más recientes cobró la vida de una persona que sufrió quemaduras de segundo y tercer grado. De acuerdo con Palacios Cedillo, el incendio se originó por un "rayolito" utilizado para ahuyentar mosquitos.

"Lo tenía en el sillón y el sillón también prendió, que era donde estaba acostada esta persona. Fue una de las causas de las quemaduras por las que falleció", señaló.

Respecto a las estadísticas anuales, el director indicó que el municipio mantiene un promedio de entre tres y cuatro incendios mensuales en viviendas, por lo que al cierre del año podrían superar los 30 casos.

"Mira, tenemos un promedio de tres a cuatro incendios en casa habitación. Estamos hablando a lo mejor de arriba de 30 incendios al año", comentó.

Ante esta situación, Protección Civil exhortó a la población a revisar constantemente sus instalaciones eléctricas, evitar conexiones improvisadas y utilizar únicamente materiales certificados.

"Generalmente son líneas eléctricas que están sobre material que fácilmente puede prender o instalaciones hechizas que no están bajo una normatividad. Cualquier recalentamiento hace que se origine un incendio", explicó.

Añadió que durante la temporada decembrina también se presenta un incremento de incendios domésticos debido al uso de veladoras y luces de árboles navideños, por lo que pidió extremar precauciones para evitar tragedias.