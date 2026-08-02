Lluvias reducen incendios en Frontera: Abraham Palacios

FRONTERA, COAH.- Las lluvias registradas durante las últimas semanas dieron un respiro a Frontera al reducir de manera considerable el número de incendios, principalmente aquellos registrados en zonas de monte, informó Protección Civil municipal.

Abraham Palacios Cedillo, director de Protección Civil de Frontera, señaló que las precipitaciones han contribuido a disminuir los reportes de incendios, luego de que en meses anteriores se llegaron a registrar entre 70 y hasta 80 siniestros.

Explicó que durante el mes pasado se contabilizaron alrededor de 44 incendios, cifra que representa una reducción importante respecto a los periodos en los que la dependencia atendía hasta 80 casos. El director atribuyó esta disminución principalmente a las lluvias, que han mantenido mayor humedad en el terreno y reducido las condiciones que favorecen la propagación del fuego.

"Bajaron mucho los incendios por las lluvias", señaló Palacios Cedillo.

Aunque las precipitaciones han ayudado a disminuir los incendios forestales y de monte, Protección Civil continúa atendiendo reportes de emergencias en domicilios. Uno de los casos recientes se registró en el Ejido La Cruz, donde inicialmente se reportó el incendio de una habitación.

Sin embargo, al llegar los cuerpos de emergencia se determinó que el incidente se originó por un corto circuito en un aparato de aire acondicionado, sin que el fuego pasara a mayores. Palacios Cedillo explicó que, pese a la atención del reporte, el incidente no representó una emergencia de grandes proporciones.

El funcionario señaló que durante el fin de semana también se atendieron otros servicios, entre ellos algunos relacionados con caídas de diferente nivel, aunque consideró que, en términos generales, fue un periodo relativamente tranquilo para los cuerpos de emergencia.

Protección Civil mantiene vigilancia ante cualquier nuevo reporte y recomienda a la población evitar sobrecargar las instalaciones eléctricas y revisar periódicamente aparatos de aire acondicionado, particularmente durante la temporada de calor.

Aunque las lluvias han reducido la incidencia de incendios, la dependencia mantiene sus recorridos y atención de emergencias para responder ante cualquier situación que pueda poner en riesgo a las familias.