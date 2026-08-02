Javier Díaz González destaca la labor de Harrison Barnes en Saltillo

Saltillo, Coah.- Las 3 plazas rehabilitadas en Saltillo por el jugador de la NBA Harrison Barnes se han convertido en el espacio ideal para impulsar el deporte y la recreación de miles de saltillenses que a diario las visitan.

Gracias a las gestiones del alcalde Javier Díaz González, el jugador de los Spurs eligió Saltillo como la primera ciudad, fuera de Estados Unidos, para apoyar la intervención de espacios públicos, sumándose a la iniciativa municipal "Activa tu Parque".

En este sentido, se rehabilitaron las plazas de las colonias Mirasierra, Satélite Sur y Lomas del Refugio, brindando espacios dignos y seguros para jugar básquetbol y fútbol, caminar, trotar o correr. Además, en cada una de las plazas se instalaron juegos infantiles que son disfrutados todos los días por las y los vecinos de estos sectores y colonias aledañas.

"Todos los días vemos estas plazas llenas de vida, con familias enteras disfrutando y conviviendo, y precisamente ese es el objetivo principal", refirió el alcalde Javier Díaz González. La plaza Mirasierra Spurs fue inaugurada durante 2025, mientras que las plazas Satélite Sur Spurs y Lomas del Refugio Spurs fueron inauguradas durante este año.

"En las 3 plazas hemos contado con la presencia de nuestro amigo Harrison Barnes; eso habla de su gran compromiso con la niñez y la juventud para promover el deporte", dijo el presidente municipal. Recordó, además, que en sus visitas a Saltillo ha realizado también clínicas de básquetbol, donde niñas y niños han tenido la oportunidad de compartir la cancha con el jugador profesional de los Spurs de la NBA.