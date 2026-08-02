Coppel Saltillo: mujer embarazada recibe atención tras agresión

SALTILLO, COAH.- Una mujer embarazada fue presuntamente agredida por su expareja esta tarde al interior de una sucursal de Coppel ubicada sobre la calle Victoria, en el Centro de Saltillo. Aunque el presunto responsable ya fue identificado, no ha sido detenido debido a que las autoridades esperan la presentación de la denuncia formal por parte de la víctima.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 17:30 horas en la tienda departamental ubicada entre las calles Victoria y Xicoténcatl, donde se solicitó el apoyo de los cuerpos de emergencia para atender a la mujer, quien presuntamente había sido golpeada. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindarle los primeros auxilios y posteriormente la trasladaron a la Clínica 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde recibió atención médica.

De acuerdo con la información disponible, las autoridades mantienen identificado al presunto agresor; sin embargo, informaron que será necesaria la denuncia formal de la víctima para dar continuidad al procedimiento correspondiente.