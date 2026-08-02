Robo de cableado afecta el alumbrado público en Saltillo

SALTILLO, COAH.- Una parte importante de los reportes ciudadanos por fallas en el alumbrado público de Saltillo está relacionada con el robo de cableado, además del deterioro de las conexiones eléctricas por la antigüedad de la infraestructura y la humedad provocada por las lluvias, informó el director de Servicios Primarios, Aníbal Soberón.

El funcionario explicó que las luminarias no siempre presentan desperfectos propios, ya que en numerosos casos las fallas se originan en las conexiones eléctricas. "Más que a la falla de la luminaria, la falla se hace por la conexión, por las lluvias, por el cableado viejo", señaló.

Soberón indicó que la humedad generada por las precipitaciones favorece la acumulación de sarro en las conexiones, lo que provoca interrupciones en el funcionamiento del sistema de alumbrado público. Agregó que el robo de cableado continúa siendo una de las principales causas de afectaciones en distintos sectores de la ciudad. Precisó que recientemente se han registrado casos en la avenida Las Torres, Lomas del Refugio y Parajes del Oriente, donde el Municipio ha realizado trabajos de reparación.

"Nos están pegando en avenida Las Torres con robo de cableado. Nos están pegando también en Lomas del Refugio y Parajes del Oriente", comentó. El titular de Servicios Primarios informó que las reparaciones se realizan de manera permanente y en coordinación con la Policía Municipal para atender este tipo de incidentes.

Como parte de esa coordinación, señaló que recientemente fue detenida una persona presuntamente involucrada en el robo de cableado en el sector Teresita, quien fue puesta a disposición de las autoridades correspondientes. Añadió que este tipo de delitos suele concentrarse en puntos específicos de la ciudad. Recordó que anteriormente se registraron casos en la colonia Fundadores y que actualmente las principales afectaciones se presentan en Lomas del Refugio y la avenida Las Torres.

Además del mantenimiento al alumbrado público, Soberón informó que Servicios Primarios mantiene operativos para sancionar a quienes arrojan basura o escombro de manera irregular. Indicó que estas infracciones se detectan en diversos sectores de Saltillo y aseguró que el Municipio mantiene labores de vigilancia y atención a los reportes ciudadanos para fortalecer los servicios públicos.