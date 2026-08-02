DIF Saltillo lleva servicios de salud a ejidos: Amor en Movimiento

Saltillo, Coah.- La unidad móvil de Amor en Movimiento, que impulsa el DIF Saltillo, continúa llegando a las comunidades rurales para brindar a sus habitantes servicios gratuitos de salud que mejoren su calidad de vida.

Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, mencionó que desde que inició este programa, con el apoyo del alcalde Javier Díaz González, se ha mantenido presencia en los ejidos.

"Nuestro objetivo era sacar los servicios y programas de las oficinas del DIF y llevarlos a donde más se necesitan, sobre todo a nuestras comunidades rurales, donde muchas veces es complicado trasladarse a la ciudad para acceder a estos servicios de salud", dijo.

En los últimos días, Amor en Movimiento llegó a los ejidos Las Hormigas y Chapula, donde se benefició de manera directa a más de 100 personas de todas las edades.

En ambas comunidades se entregaron aparatos auditivos para mejorar la audición de quienes lo necesitaban; además, se realizaron exámenes de la vista y, una vez que estén listos los lentes graduados, se entregarán en los mismos ejidos por parte de personal del DIF Saltillo.

En las jornadas también se realizaron procedimientos dentales, consultas generales, así como la entrega de glucómetros y baumanómetros a las personas que requieren monitorear su glucosa y presión arterial.

La presidenta honoraria del DIF Saltillo mencionó que Amor en Movimiento ha llegado a ejidos como La Majada, La Tinaja, La Ventura, Santa Victoria, El Salitre, San Francisco, San Juan del Retiro, Derramadero, Santa Teresa de los Muchachos y Providencia, entre otros.

"Durante toda la administración seguiremos llegando a todas las comunidades rurales de Saltillo para mejorar la calidad de vida de sus habitantes", destacó Luly López Naranjo.

Durante las jornadas de Amor en Movimiento se contó también con el apoyo de la Dirección de Desarrollo Rural, que encabeza Diego Fuentes Aguirre.