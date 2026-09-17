Renuncia Protección Civil en Frontera: Abraham Palacios y dos elementos desvinculados

Dos elementos del Departamento de Protección Civil y Bomberos de Frontera y su director Abraham Palacios, renunciaron de manera voluntaria a la administración municipal, confirmó Daniel Gaytán, secretario del Ayuntamiento, quien aclaró que ambos quedaron jurídicamente desvinculados del Municipio.

Los dos jóvenes habían sido señalados en redes sociales por comentarios relacionados con el ejido Fresnillo, situación que derivó en la apertura de un procedimiento de investigación.

Gaytán explicó que, aunque los exelementos ya no forman parte de la estructura municipal, han manifestado disposición para continuar colaborando con el procedimiento y aportar lo que corresponda durante la investigación.

"Se desvincularon completamente, ellos presentaron una renuncia al área de Recursos Humanos", precisó el funcionario.

Señaló que la separación laboral no exime a quienes participaron en la administración de la responsabilidad que pudiera derivarse de sus actos, por lo que el procedimiento continuará conforme corresponda.

El Secretario del Ayuntamiento descartó que las bajas representen un riesgo para la operación de Protección Civil y Bomberos, al asegurar que el departamento mantiene sus labores de atención y resguardo a la población.

Como ejemplo, mencionó que durante el desfile del 16 de septiembre hubo elementos de Protección Civil atendiendo el operativo, mientras que durante el Grito de Independencia también participaron en las labores de vigilancia y prevención.

Añadió que durante ambos eventos se supervisaron las condiciones de seguridad para evitar situaciones que pudieran poner en riesgo a los asistentes.