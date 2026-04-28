incendio por cortocircuito en minisplit en Escuela Secundaria de Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- Un incendio registrado en la Escuela Secundaria Número 1 "Héroe de Nacozari" movilizó a elementos de Protección Civil y Bomberos de Frontera, luego de que un minisplit presentara una sobrecarga eléctrica que generó humo al exterior de uno de los salones.

Afortunadamente, la situación fue controlada a tiempo y no se reportaron personas lesionadas, gracias a la rápida intervención de las autoridades educativas, quienes evacuaron de inmediato a los estudiantes del aula afectada.

El director de Protección Civil de Frontera, Abraham Palacios Cedillo, informó que el incidente se originó por un cortocircuito en el equipo de aire acondicionado. "Nos llamaron de la Secundaria 1 y se atendió, pero no pasó a mayores; se desalojó ese salón mientras se desconectaba el minisplit, solo se desalojó ese salón", explicó.

El funcionario detalló que entre las posibles causas se encuentran el exceso de uso del clima, la falta de mantenimiento preventivo y la acumulación de suciedad o lodo en los equipos, lo que termina por sellar los conductos y forzar el compresor hasta provocar fallas eléctricas.

Indicó además que los alumnos ya se encontraban cerca de su hora de salida, por lo que la situación pudo manejarse con mayor rapidez y sin generar mayores riesgos.

Elementos de Bomberos procedieron a cortar la corriente eléctrica en el área afectada para eliminar cualquier posibilidad de un nuevo incidente y garantizar la seguridad dentro del plantel.

Palacios Cedillo aprovechó para hacer un llamado a las instituciones educativas y a la población en general a realizar mantenimientos periódicos a los minisplits, no solo para evitar accidentes, sino también para reducir el consumo de energía eléctrica.

Mientras tanto, autoridades escolares continúan implementando salidas anticipadas para los estudiantes, debido a las altas temperaturas y a que en algunos salones los equipos de aire acondicionado no logran abastecer completamente la demanda.