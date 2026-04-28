En tres semanas, tres incendios consumen jacalitos en la colonia Emilio Bichara

Una adulta mayor de la colonia Emilio Bichara, en Cuatro Ciénegas, perdió por segunda ocasión su patrimonio luego de que su jacal fuera consumido por el fuego, sumándose así al tercer incendio registrado en apenas tres semanas en este sector.

La afectada, identificada como María Victoria, señaló que en esta ocasión las llamas arrasaron con su vivienda improvisada, así como muebles, ropa, calzado, láminas y diversos artículos de primera necesidad, dejándola prácticamente sin nada.

"Me quemaron mi jacalito, pide apoyo de los que me conocen", expresó la señora, quien pidió apoyo urgente para poder reconstruir su hogar y recuperar parte de lo perdido.

Ante esta situación, familiares hicieron un llamado al alcalde Víctor Leija Vega para que intervenga y brinde respaldo a la mujer de la tercera edad, quien enfrenta nuevamente la pérdida total de su patrimonio.

A través de redes sociales, ciudadanos de Cuatro Ciénegas no tardaron en responder y comenzaron a organizar ayuda solidaria, ofreciendo donaciones de láminas, dinero en efectivo, ropa y otros artículos esenciales para que María Victoria pueda empezar de nuevo.

"Se le acaba de quemar el jacal a mi mamá, pedimos de su apoyo señor Víctor Leija, perdió todo prácticamente", compartieron familiares mediante una publicación, donde también dejaron un número de cuenta bancaria y un teléfono de contacto para quienes deseen sumarse al apoyo.

Vecinos señalaron su preocupación debido a que en menos de un mes ya se han registrado tres incendios similares en jacalitos de la colonia Emilio Bichara, por lo que piden a las autoridades investigar las causas y reforzar la vigilancia en el sector.

Mientras tanto, la solidaridad de los cieneguenses ha comenzado a hacerse presente, con la esperanza de que María Victoria pueda levantar nuevamente su hogar.