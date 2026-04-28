Yesica Sifuentes activa el sistema de drenaje en Castaños

CASTAÑOS, COAHUILA.- La alcaldesa de Castaños, Yesica Sifuentes Zamora, informó que ya se encuentra en funcionamiento la obra de reactivación del sistema de drenaje que beneficiará principalmente a los habitantes de la colonia California, una de las zonas donde más se demandaba esta mejora por parte de la ciudadanía.

La edil explicó que aunque aún falta la entrega oficial de la obra, el sistema ya opera de manera estratégica, realizando el desfogue de agua en horarios específicos para evitar colapsos también en el sistema de Monclova. "Era uno de los principales sentires de nuestra gente de la colonia California, lo escuchamos cuando recorríamos cada una de las calles y colonias; nos pedían obra de drenaje y estábamos frenados justamente por esta situación", señaló.

Destacó que gracias a la inversión superior a 7 millones de pesos realizada por el gobernador en Castaños, un proyecto que anteriormente era prácticamente imposible para el municipio, hoy ya es una realidad.

Sifuentes Zamora detalló que esta obra permitirá avanzar en nuevos trabajos de drenaje en diversas áreas donde aún existen afectaciones, especialmente en sectores donde la laguna de oxidación presentaba severos problemas de desbordamiento. Indicó que incluso se había formado una especie de laguna improvisada en una zona que no contaba con la preparación adecuada, generando complicaciones para los vecinos y afectaciones al sistema sanitario.

Ante esta situación, explicó que se trabajó en coordinación con Carlos Villarreal y con SIMAS Monclova-Frontera para buscar una solución integral, logrando reactivar la laguna de oxidación y canalizar nuevamente las aguas negras hacia Monclova, donde reciben el tratamiento correspondiente. "Esto viene a mejorar muchísimo todo lo que tiene que ver con las obras de drenaje para Castaños y nos permitirá seguir avanzando en más acciones para beneficio de la ciudadanía", concluyó la alcaldesa.