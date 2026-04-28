Detectan dengue hemorrágico en joven de 17 años en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- El primer caso de dengue hemorrágico en el municipio de Frontera fue detectado en una joven de 17 años de edad, quien actualmente se encuentra en proceso de recuperación y bajo vigilancia médica en su domicilio.

Aunque la Dirección de Salud Municipal informó que hasta el momento no se cuenta con un reporte oficial emitido por las instancias correspondientes, de manera extraoficial se dio a conocer que la adolescente dejó de asistir durante varias semanas a su institución educativa debido a las complicaciones derivadas de esta enfermedad.

Afortunadamente, el padecimiento no requirió hospitalización, sin embargo, sí fue necesario que permaneciera en reposo en casa, con cuidados especiales y monitoreo constante para evitar mayores complicaciones.

Fuentes cercanas señalaron que la joven presentó síntomas importantes relacionados con el dengue hemorrágico, lo que encendió las alertas entre familiares y personal médico, aunque su evolución ha sido favorable en los últimos días.

Asimismo, se informó que su estado de salud ha mejorado considerablemente y que próximamente podrá reincorporarse a sus actividades escolares de manera normal.

Ante esta situación, autoridades de salud reiteraron el llamado a la población para mantener limpios patios y azoteas, eliminar recipientes con agua acumulada y reforzar las medidas preventivas para evitar la proliferación del mosquito transmisor del dengue.

Con la llegada de las altas temperaturas y las recientes lluvias, el riesgo de casos aumenta, por lo que se insistió en no bajar la guardia y acudir de inmediato al médico ante síntomas como fiebre alta, dolor muscular, náuseas o sangrado.