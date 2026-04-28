Incendio en carretera federal 30 genera alerta en Nadadores y Sacramento

NADADORES, COAHUILA.- Durante la noche del lunes, un incendio registrado sobre la carretera federal 30, a la altura del kilómetro 40 antes de la conocida curva del Cariño de la Montaña, movilizó a corporaciones de emergencia y seguridad para evitar una situación de mayor riesgo.

Elementos de Protección Civil atendieron el reporte junto con el apoyo de Bomberos Nadadores, quienes lograron sofocar el incendio que se originó cerca de un poste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), donde una cuchilla se encontraba a punto de colapsar debido a un corto circuito.

La situación generó preocupación entre automovilistas y vecinos del sector, ya que el fuego y la falla eléctrica representaban un riesgo tanto para la circulación en la carretera como para el suministro de energía eléctrica en el municipio de Sacramento. En las labores también participaron elementos de la Guardia Nacional sobre la carretera federal, así como Seguridad Pública de Sacramento, quienes coordinaron el flujo vehicular y exhortaron a los conductores a transitar con extrema precaución mientras se realizaban las maniobras.

Autoridades informaron que existía la posibilidad de suspensión del servicio eléctrico en Sacramento y en algunos sectores cercanos, por lo que se solicitó el apoyo inmediato de una cuadrilla especializada para revisar y corregir la falla. Fue alrededor de las 12 de la medianoche cuando finalmente quedó controlado el corto circuito, permitiendo que la situación regresara a la normalidad y que los habitantes pudieran descansar con tranquilidad.

Protección Civil reconoció la oportuna participación de una ciudadana que reportó el incidente a tiempo, evitando que el siniestro escalara a mayores consecuencias.