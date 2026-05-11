Saldo blanco en operativo del Día de las Madres en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- Con una disminución del 20 % en la afluencia de visitantes en comparación con el año pasado, el panteón Dolores de Frontera registró saldo blanco durante el operativo especial por el Día de las Madres, informó el director de Protección Civil, Abraham Palacios Cedillo.

Durante el fin de semana, elementos de Protección Civil instalaron puntos de hidratación dentro del camposanto para atender a los ciudadanos que acudieron a visitar a sus madres fallecidas, ante las altas temperaturas que se presentaron ambos días.

"El operativo se realizó en coordinación con Seguridad Pública y Transporte y Vialidad, tuvimos nosotros la ambulancia para atender los casos debido a que tuvimos temperaturas altas ambos días. Se tuvieron a dos personas por golpes de calor y una persona por esguince, por lo que pusimos el estante por hidratación", señaló el funcionario.

Palacios Cedillo explicó que, pese al intenso calor, no se presentaron más situaciones de riesgo entre los asistentes, lo que permitió concluir la jornada sin incidentes mayores. Además, destacó que la presencia de personal preventivo ayudó a brindar atención inmediata a quienes presentaron malestares físicos derivados de la exposición prolongada al sol.

El director de Protección Civil exhortó a la ciudadanía a extremar precauciones durante la temporada de altas temperaturas, recomendando mantenerse hidratados, evitar la exposición directa al sol por tiempos prolongados y utilizar ropa ligera. Subrayó que estas medidas son fundamentales para prevenir golpes de calor y otros problemas de salud que suelen incrementarse durante esta época del año.