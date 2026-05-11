"Las familias son primero": Gachupín recorrió el municipio de Frontera escuchando a las amas de casa

Tocando puertas y hablando de frente, este lunes 11 de mayo Héctor Miguel García Falcón "Gachupín", candidato a diputado local por el Distrito 06, recorrió sectores de la colonia Occidental de Frontera, donde sostuvo encuentros directos con familias y escuchó de cerca las necesidades y preocupaciones de la ciudadanía.

Durante su recorrido, Gachupín convivió principalmente con amas de casa, quienes le abrieron las puertas de sus hogares para dialogar sobre las principales problemáticas que enfrentaban diariamente en sus colonias y en sus familias.

En cada encuentro, el candidato reiteró que sus propuestas estaban enfocadas en fortalecer a las familias coahuilenses, respaldar la economía del hogar, impulsar mayores oportunidades para los jóvenes y trabajar por un estado más seguro, fuerte y unido.

"Somos un estado fuerte, somos gente trabajadora y somos gente buena. Quiero que sepan que en mí van a encontrar a un diputado 24/7, comprometido con la gente y cercano a las familias, porque sé perfectamente lo que significa preocuparse por un hogar, por las hijas, los hijos y por el bienestar de quienes más amamos", expresó Gachupín durante las reuniones vecinales.

Asimismo, señaló que una de sus prioridades sería legislar siempre pensando en las necesidades reales de la ciudadanía, manteniendo un contacto permanente con la población y trabajando en equipo para que el Distrito 06 continuara avanzando.

Las familias agradecieron la cercanía y sencillez del candidato, refrendándole su respaldo y sumándose a su proyecto rumbo a la diputación local.