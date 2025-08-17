Comisariado del Ejido 8 de Enero expone abusos de autoridad y extorsión a campesinos

José Guadalupe Cedillo, comisariado del Ejido 8 de Enero, reconoció la buena disposición de la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú para atender la problemática que enfrentaban con elementos de Seguridad Pública, quienes en semanas recientes fueron señalados por presuntos actos de abuso de autoridad y extorsión hacia campesinos de la comunidad.

"Ya nos estamos coordinando poco a poco para que todo salga bien en cuanto a la seguridad del Ejido 8 de Enero, sobre todo con los que patrullaban en el ejido. Los campesinos se quejaron de que ellos los extorsionaban, los detenían mucho y se los traían a la comandancia por cualquier motivo", expresó Cedillo.

El comisariado explicó que la situación fue expuesta directamente ante la alcaldesa en una reciente reunión, en la que también estuvo presente el subdirector de Seguridad Pública municipal. Durante el encuentro, se plantearon las necesidades específicas del ejido, y se giraron instrucciones para mejorar el trato hacia los ejidatarios y priorizar su protección.

Cedillo destacó que actualmente hay 85 ejidatarios activos en el Ejido 8 de Enero, muchos de los cuales atraviesan dificultades económicas, por lo que consideró urgente frenar los actos de intimidación por parte de las autoridades.

"Nos escucharon, tomaron nota, y se comprometieron a cambiar la actitud. Lo que pedimos es respeto y apoyo para quienes todos los días trabajamos la tierra", afirmó.

Las autoridades municipales reforzarán la supervisión de los elementos asignados a la zona y se establecerán canales de comunicación más directos con los habitantes del ejido, como parte de un esfuerzo para restablecer la confianza.