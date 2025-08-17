Apoyo psicológico y asesoría legal ante denuncias por violencia de género

.- Durante el periodo vacacional de verano, la Instancia Municipal de la Mujer en Frontera registró al menos seis denuncias por violencia de género, de acuerdo con la directora de la dependencia, Valeria González.

A estos casos se suman los reportados por la Policía Violeta de Seguridad Pública, lo que refleja una realidad que, aunque persistente, sigue siendo alarmante para las autoridades.

"Aunque sean pocos o muchos casos, tenemos que seguir trabajando para erradicar la violencia contra la mujer. Esto sigue siendo alarmante. Tenemos que fortalecer a esas mujeres que siguen luchando, empoderarlas para que sepan que pueden salir adelante sin depender de un hombre", expresó González.

La funcionaria detalló que las denuncias recibidas fueron canalizadas al Ministerio Público, además de brindarse atención psicológica y asesoría legal a través del personal del DIF municipal. En los casos de mayor gravedad, las mujeres afectadas fueron referidas a otras instancias especializadas para su protección.

González también hizo un llamado a todas las mujeres que atraviesan situaciones de violencia a acudir al Centro Libre, ubicado temporalmente en las instalaciones del DIF, en tanto se concluye la construcción del nuevo edificio de la Instancia de la Mujer.

"Queremos presentarles todas las herramientas y programas disponibles para que puedan salir adelante por sí mismas. Les ofrecemos asesoría legal, apoyo psicológico y, sobre todo, un espacio seguro donde puedan reencontrarse con sus emociones y fortalecer su autonomía", señaló.