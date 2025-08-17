Alcaldesa destaca importancia del Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable

El Cabildo de Frontera participó en la capacitación sobre el Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS), una estrategia impulsada por el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Transporte y Vialidad. Este plan tiene como objetivo principal fortalecer el desarrollo urbano ordenado, incluyente y respetuoso del medio ambiente. En el evento se contó con la presencia de representantes de los gobiernos municipales de Frontera, Monclova y Castaños, que impulsarán este modelo de manera conjunta.

La alcaldesa Sari Pérez Cantú, destacó la importancia de implementar este plan en la región, señalando que el PIMUS representa una oportunidad para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos mediante un transporte más eficiente, seguro y sostenible. "La movilidad urbana es un tema que debemos atender con responsabilidad, pues impacta directamente en la salud, la economía y el bien de nuestras comunidades", subrayó la presidenta municipal.

Por su parte, el secretario del Ayuntamiento, Lic. Daniel López Caytán, enfatizó la importancia respecto a que Frontera fuera sede de esta capacitación, pues habla de una verdadera coordinación regional. Agregó que el intercambio de ideas y experiencias entre cabildos permitirá dar pasos firmes hacia la consolidación de proyectos integrales de movilidad en la Zona Metropolitana.

Se abordaron aspectos clave como la infraestructura peatonal, ciclista, movilidad inclusiva, transporte público colectivo, transporte de carga y logística urbana, así como acciones para la reducción de emisiones contaminantes y la seguridad vial.

El PIMUS contempla soluciones adaptadas a las necesidades particulares de cada ciudad participante, integrando a la ciudadanía. El Gobierno Municipal de Frontera reafirma su compromiso de trabajar en coordinación con los municipios vecinos y con el Gobierno del Estado para seguir impulsando modelos sostenibles de movilidad para mejorar la calidad de vida en la ciudad.