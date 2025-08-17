Arte, ciencia y tecnología se fusionan en Castaños con Da Vinci Immersive

Con el objetivo de enriquecer la formación cultural y educativa de la niñez y juventud, la alcaldesa de Castaños, Yesica Sifuentes Zamora, en coordinación con el Museo Pape de Monclova, preparan la organización de visitas escolares a la exposición Da Vinci Immersive, una experiencia que combina arte, ciencia y tecnología en torno al legado del genio renacentista Leonardo da Vinci.

En compañía de alcaldesas y alcaldes de la región centro, la presidenta municipal se reunió con la directora del recinto, Gloria María Benavides, para afinar la logística de estas actividades, que permitirán a estudiantes vivir una experiencia inmersiva destacando los inventos, ideas y visión del célebre inventor y artista.

La alcaldesa resaltó que este tipo de iniciativas no solo acercan el arte y la cultura, sino que fomentan la curiosidad, la creatividad y el pensamiento crítico en niñas, niños y jóvenes.

"Me alegra ser parte de este esfuerzo que permitirá que nuestra niñez y juventud se acerquen al arte, la ciencia y la creatividad de uno de los más grandes inventores de la historia. Este tipo de expresiones enriquecen la formación integral y abren nuevas oportunidades de aprendizaje para las generaciones futuras", afirmó Sifuentes Zamora.

Asimismo, la edil subrayó que el trabajo coordinado entre autoridades municipales, el Gobierno del Estado y el Museo Pape es un ejemplo de cómo la unión de esfuerzos puede ampliar el acceso a experiencias culturales de alto valor, especialmente para comunidades que normalmente no tienen contacto directo con este tipo de exhibiciones.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Castaños reafirma su compromiso con el desarrollo integral de niñas, niños y jóvenes, acercándolos a expresiones que fortalecen su educación, enriquecen su visión del mundo y contribuyen a su formación como ciudadanos críticos y creativos.