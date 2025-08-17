Frontera busca atraer inversiones para reactivar Nemak

La empresa Nemak, instalada en el municipio de Frontera, se encuentra operando de manera limitada mientras espera la llegada de nuevos contratos que le permitan reactivar por completo su producción. Así lo informó la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú, quien además aseguró que se están realizando esfuerzos coordinados entre autoridades y el sector privado para atraer nuevas inversiones a la región.

"Solo unas líneas son las que están trabajando en la empresa, esperemos que esa línea continúe. Sabemos que hay una gran complicación por el tema de los aranceles de Estados Unidos, nos ha afectado, pero ellos tienen esperanza de que se reanuden estos contratos para volver a trabajar como antes", expresó la edil.

La situación de Nemak, dedicada principalmente a la producción de componentes para la industria automotriz, se ha visto afectada por las condiciones comerciales internacionales, particularmente los aranceles impuestos por el gobierno estadounidense, lo que ha limitado la actividad de la planta en esta zona del centro de Coahuila.

Pérez Cantú también señaló que se ha reunido recientemente con uno de los empresarios responsables de los parques industriales que se están construyendo en el municipio, quien aseguró estar haciendo lo posible para atraer empresas a la localidad.

"Sé que pronto vendrán nuevas noticias, todo esto de los aranceles nos ha frenado mucho, pero sé que pronto vienen grandes cosas para nuestro municipio y la región centro", afirmó.

Asimismo, destacó que tanto el gobernador Manolo Jiménez Salinas como el secretario de Economía estatal están impulsando inversiones en infraestructura con el objetivo de fortalecer la atracción de empresas y generar nuevas fuentes de empleo para los habitantes de Frontera y municipios vecinos.