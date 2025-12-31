Frontera contará con academia de formación policial bajo dirección de González Dodero

FRONTERA, COAHUILA.- La creación de la academia regional de formación policial en Frontera será un importante respaldo para la seguridad pública del municipio y de toda la Región Centro, informó el director Fernando González Dodero, quien destacó que esta iniciativa permitirá atender de manera más puntual las problemáticas locales.

El programa de capacitación será impartido por la Universidad de Ciencias de la Seguridad del Gobierno del Estado, lo que garantizará una preparación especializada acorde a los retos que enfrentan los cuerpos policiacos en esta zona de Coahuila.

González Dodero dijo que aún está por definirse cuántos elementos conformarán la academia en su primera generación, tema que sigue en análisis junto con la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú. Además, señaló que se trabaja en nuevas contrataciones y en la adquisición de más patrullas para reforzar a la corporación municipal.

Recordó que uno de los beneficios de contar con una academia en la localidad es evitar que los elementos tengan que trasladarse a otras ciudades donde, en muchos casos, las instituciones formadoras desconocen la realidad concreta de la Región Centro.

El director de Seguridad Pública subrayó que actualmente se requieren al menos 25 policías adicionales para cumplir la meta establecida para Frontera, por lo que esta academia será clave para fortalecer el estado de fuerza y brindar un mejor servicio a las familias fronterenses.