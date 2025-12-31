Sari Pérez Cantú comparte su mensaje de Año Nuevo en Frontera

Frontera, Coah.- La alcaldesa Sari Pérez Cantú compartió su mensaje de Año Nuevo con las y los fronterenses, en el que destacó que 2025 fue un año de retos, aprendizajes y avances importantes, que permitieron fortalecer al municipio y a su gente. "No fue un año sencillo, pero sí un año que nos dejó grandes enseñanzas y nos recordó de qué está hecha Frontera: de gente fuerte, solidaria y trabajadora", expresó.

En su mensaje, la primera presidenta municipal en la historia de Frontera reconoció que los desafíos vividos pusieron a prueba a la comunidad, pero también marcaron el inicio de una etapa de reconstrucción y orden durante el 2025. "Cada obstáculo nos enseñó a levantarnos, a corregir el rumbo y a seguir adelante con mayor experiencia y más unión", señaló, subrayando que las dificultades se convirtieron en oportunidades para mejorar como municipio.

Pérez Cantú resaltó que el avance de Frontera ha sido posible gracias al trabajo en equipo entre ciudadanía, autoridades, iniciativa privada y todos los sectores sociales. "Cuando Frontera camina unida, es capaz de enfrentar cualquier reto", afirmó.

La alcaldesa aseguró que 2026 será un año prometedor para Frontera, con nuevos proyectos y oportunidades que fortalecerán el desarrollo del municipio. "Hoy avanzamos hacia un nuevo año con la convicción de seguir trabajando para llevar a Frontera al siguiente nivel, con orden, rumbo y confianza", afirmó.

Pérez Cantú hizo un llamado a iniciar el nuevo año con optimismo, unidad y compromiso: "sigamos creyendo en Frontera, porque Frontera es grande por su gente y por su capacidad de unirse para salir adelante". Además reiteró su compromiso de gobernar cercana a la gente y trabajar todos los días por las familias fronterenses. "Que la luz del Año Nuevo traiga prosperidad para cada uno de los fronterenses y que este 2026 esté lleno de progreso, avance, orden y rumbo para Frontera", concluyó.