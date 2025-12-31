Víctor Leija envía mensaje de Año Nuevo a Cuatro Ciénegas

Cuatro Ciénegas, Coah.- Con motivo del inicio de un nuevo año, el alcalde de Cuatro Ciénegas, Ing. Víctor Manuel Leija Vega, envió un mensaje de felicitación a las familias del municipio, deseándoles un feliz Año 2026, lleno de salud, bienestar, armonía y mucha prosperidad para todas y todos los cieneguenses.

Durante su mensaje, el presidente municipal resaltó que afortunadamente el año 2025 dejó resultados positivos, producto del trabajo decidido, honesto y coordinado entre el gobierno local y la ciudadanía, lo que permitió avanzar en distintos rubros y contribuir a mejorar la calidad de vida de las y los habitantes de Cuatro Ciénegas.

"Estos logros han sido posibles mediante una administración responsable, cercana a la gente y enfocada en atender las necesidades prioritarias, especialmente de los sectores más vulnerables del municipio", destacó el edil.

Asimismo, Leija Vega señaló que el comienzo de este nuevo año representa una oportunidad para reafirmar el compromiso con la gente, reiterando que la administración municipal continuará trabajando de manera cercana, responsable y en unidad con la ciudadanía para seguir cumpliendo los compromisos asumidos.

"Seguiremos trabajando unidos, con responsabilidad y compromiso, para responder a la confianza de la gente y continuar construyendo un mejor futuro para las familias de nuestro municipio", expresó el alcalde.

Para finalizar, el presidente municipal reiteró sus buenos deseos para todas las familias de Cuatro Ciénegas, confiando en que el trabajo conjunto entre sociedad y gobierno permitirá que este 2026 sea un año de mayores oportunidades, bienestar y desarrollo para Cuatro Ciénegas.